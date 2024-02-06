Новый президент Аргентины посетил Израиль

Президент Аргентины Хавьер Милей в ходе первого зарубежного турне в качестве главы страны посетил Израиль. Об этом пишет La Nacion.

Президент Аргентины прилетел в Израиль регулярным рейсом авиакомпании El Al из Рима. Визит продлится три дня, намечены встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом.

По данным газеты, Милей прямо возле трапа самолета сообщил министру иностранных дел Израиля Исраэлю Кацу о том, что Аргентина перенесет посольство страны в из Тель-Авива в Иерусалим.