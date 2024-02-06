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Лидер хуситов назвал условие прекращения атак на суда в Красном море

Лидер хуситов в Йемене Абдул-Малик Аль-Хуси заявил, что конфликт в Красном море будет усугубляться до тех пор, пока не прекратятся атаки Израиля на сектор Газа. Условие прекращения атак на суда он назвал Reuters.

Лидер хуситов назвал условие прекращения атак на суда в Красном море
© Lenta.ru

Аль-Хуси предупредил, что группировка йеменских повстанцев-хуситов «продолжит дальнейшую эскалацию конфликта» в случае продолжения израильских атак в Палестине.

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10 января мятежное движение «Ансар Аллах» впервые атаковало американский корабль в Красном море в ответ на атаку на их военно-морские силы.

Ответные удары со стороны США и Великобритании привели к новым ответным мерам со стороны хуситов.

Ранее сообщалось, что начавшийся в Красном море конфликт повлиял на рост цен на морские международные перевозки.

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