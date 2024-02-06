Кулеба готов покинуть пост главы МИД Украины по требованию президента

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов уйти в отставку, если такое решение примет Владимир Зеленский . Об этом он сказал на фоне слухов о том, что власти Украины планируют устроить перезагрузку в правительстве. Газета.Ru

"Для меня есть две причины, по которым я могу оставить свой пост. Первая - если президент попросит меня сделать это, потому что он предложил мне этот пост. Вторая - если я буду не согласен с тем, как определяется и проводится внешняя политика. На данный момент этих двух причин нет в наличии, так что я продолжаю работать", - сказал Кулеба. ТАСС