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Кулеба заявил, что готов покинуть пост главы МИД Украины по требованию президента

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов уйти в отставку, если такое решение примет Владимир Зеленский. Об этом он сказал на фоне слухов о том, что власти Украины планируют устроить перезагрузку в правительстве. Газета.Ru

"Для меня есть две причины, по которым я могу оставить свой пост. Первая - если президент попросит меня сделать это, потому что он предложил мне этот пост. Вторая - если я буду не согласен с тем, как определяется и проводится внешняя политика. На данный момент этих двух причин нет в наличии, так что я продолжаю работать", - сказал Кулеба. ТАСС

Ранее на встрече с министром иностранных дел Португалии Жоао Кравиньо он заявил, что смена главнокомандующего Вооруженными силами не изменит отношений с западными партнерами. Министр отметил, что Зеленский имеет конституционное право уволить главу армии, если сочтет нужным. Lenta.ru

Кулеба готов покинуть пост главы МИД Украины по требованию президента
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