Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир извинился за пост своего сына, в котором тот намекнул на наличие болезни Альцгеймера у президента США Джо Байдена. Российская газета

18-летний Шуваэль Бен-Гвир написал о важности повышать осведомленность о болезни Альцгеймера — дегенеративном заболевании головного мозга. Он обратил внимание, что недуг является наиболее распространенной причиной снижения когнитивных функций и деменции в пожилом возрасте. Молодой человек прикрепил к посту портрет Байдена. Газета.Ru