Кулеба заявил, что готов покинуть пост главы МИД Украины по требованию Зеленского

"Для меня есть две причины, по которым я могу оставить свой пост. Первая - если президент попросит меня сделать это, потому что он предложил мне этот пост. Вторая - если я буду не согласен с тем, как определяется и проводится внешняя политика. На данный момент этих двух причин нет в наличии, так что я продолжаю работать", - сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать обещанную Зеленским перезагрузку в правительстве.