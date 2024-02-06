У Рады не получилось уволить замглавы нацбезопасности Безуглую

Верховная Рада Украины не смогла проголосовать за увольнение заместителя главы комитета по вопросам нацбезопасности Марьяны Безуглой, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram -канале.

«После месяца стыда и блокировки Рада снова не перешла к рассмотрению постановления об увольнении Безуглой с должности заместителя председателя комитета по обороне. 190 голосов», — написал политик.

Безуглая предлагала лишать гражданства призывников, покинувших страну. Об этом она написала в своем аккаунте в Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Кроме того, в процессе разработки закона о мобилизации заместитель главы предложила ввести общевойсковую подготовку для женщин.