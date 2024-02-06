Оппозиция Германии исключила сотрудничество с партией Вагенкнехт

"Я не могу представить себе сотрудничество с новой партией Сары Вагенкнехт, как и с партией "Левые", - заявила она в интервью агентству DPA. По ее мнению, BSW представляет собой "смесь "Альтернативы для Германии" и "Левых". "<...> нам не подходит ни то, ни другое", - добавила депутат.