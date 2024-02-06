Призывавший убивать солдат РФ политик переизбран спикером парламента Финляндии

"Поскольку Халла-ахо набрал более половины голосов, он избирается спикером парламента в 2024 году", - гласит объявление, сделанное на пленарном заседании (цитата по РИА Новости).

Напомним, в январе прошлого года политик внес пожертвование и заказал на украинском снаряде надпись "За свободу Финляндии". Позднее, комментируя свои действия, парламентарий и вовсе выступил с призывом убивать солдат ВС России.