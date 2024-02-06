Призывавший убивать солдат РФ политик переизбран спикером парламента Финляндии
Представитель правой партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо, который называл правильным убийство российских солдат, переизбран спикером парламента Финляндии. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.
"Поскольку Халла-ахо набрал более половины голосов, он избирается спикером парламента в 2024 году", - гласит объявление, сделанное на пленарном заседании (цитата по РИА Новости).
Кандидатуру Халла-ахо поддержал 91 депутат.
Напомним, в январе прошлого года политик внес пожертвование и заказал на украинском снаряде надпись "За свободу Финляндии". Позднее, комментируя свои действия, парламентарий и вовсе выступил с призывом убивать солдат ВС России.
Заявления парламентария вызвали резкий шквал критики. В частности, его осудили даже коллеги - главы партий "Левый союз" Ли Андерссон и "Истинные финны" Рикка Пурра.