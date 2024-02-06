Азербайджан пригласил армян Карабаха участвовать в выборах президента

У избиркомов может быть дополнительный список. По нашим правилам, если не только житель Карабаха, но и любой житель Баку или другого района приходит на участок и не может предъявить паспорт, но может предъявить другое удостоверение личности, то он для нас тоже избиратель. Это относится к случаям, когда человек не прописан на территории данного участка по какой-то объективной или субъективной причине. В таком случае Избирком принимает решение, и такой человек может голосовать. В этом отношении никакой проблемы нет, — заявил Панахов.