Мишель: без помощи ЕС Украина будет воевать водяными пистолетами
Глава Европейского совета Шарль Мишель осудил европарламентариев, усомнившихся в необходимости поставок оружия Киеву, заявив, что без помощи ЕС украинцам придется «воевать водяными пистолетами». Об этом пишет РИА Новости.
Глава Евросовета Шарль Мишель присутствовал на пленарной сессии Европейского парламента, в ходе которой некоторые депутаты усомнились в необходимости поставок вооружений Киеву.
«Я в ошеломлении слушал предложения представителей крайне левых сил, высказывавших сомнение в необходимости поставок оружия Украине. Вы что хотите? Чтобы Украина оборонялась водными пистолетами, дискуссиями? Этого вы хотите?» - поинтересовался он.
Страны Запада после начала российской спецоперации начали поставлять Киеву вооружение и военную технику. В этом году на фоне проблем с согласованием новых пакетов помощи в ЕС и США Киев начал заявлять о сложностях с поставками боеприпасов.
В частности, по данным Bloomberg, глава Минобороны Украины Рустем Умеров направил письмо странам Евросоюза, в котором заявил о «критической нехватке» артиллерийских снарядов. По его словам, Украина выпускает за день гораздо меньше боеприпасов, чем использует за тот же период Россия. Умеров подчеркнул, что нехватка оружия на Украине «усугубляется с каждым днем».