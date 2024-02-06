Мишель: без помощи ЕС Украина будет воевать водяными пистолетами

Глава Европейского совета Шарль Мишель осудил европарламентариев, усомнившихся в необходимости поставок оружия Киеву, заявив, что без помощи ЕС украинцам придется «воевать водяными пистолетами». Об этом пишет РИА Новости.

Глава Евросовета Шарль Мишель присутствовал на пленарной сессии Европейского парламента, в ходе которой некоторые депутаты усомнились в необходимости поставок вооружений Киеву.

«Я в ошеломлении слушал предложения представителей крайне левых сил, высказывавших сомнение в необходимости поставок оружия Украине. Вы что хотите? Чтобы Украина оборонялась водными пистолетами, дискуссиями? Этого вы хотите?» - поинтересовался он.

Страны Запада после начала российской спецоперации начали поставлять Киеву вооружение и военную технику. В этом году на фоне проблем с согласованием новых пакетов помощи в ЕС и США Киев начал заявлять о сложностях с поставками боеприпасов.