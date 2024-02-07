Глава СБУ обсудил с послами G7 слежку за журналистами

«Послы получили ответы относительно ситуации, которая сложилась вокруг редакции "Bihus.Іnfo". По словам Василия Малюка, приняты кадровые решения, в частности — об увольнении руководителя Департамента защиты нацгосударственности и переформатировании работы тех подразделений департамента, которые требуют изменений и усиления», — пишет ведомство.