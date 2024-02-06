Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приехал в Киев сразу после одобрения Европарламентом и Еврокомиссией фонда помощи Украине в 50 миллиардов евро на четыре года. Перед тем, как начать выдавать деньги, он решил "лучше понять, что происходит на Украине, и как мы можем продолжать ее поддерживать".

Эту фразу Боррель произнес перед посадкой в поезд и после беседы с главой МИД Польши Радеком Сикорским, который рассказал ему о польском видении украинских дел. И судя по итогам недавнего визита в Киев польского премьера Дональда Туска, видение это таково, что украинцам пора начинать расплачиваться по ранее выданным кредитам и отвыкать от экономических преференций.

Заметно, как изменилась смысловое наполнение визитов высокопоставленных иностранцев на Украину. В начале 2022 года в Киев ежедневно приезжали президенты, премьеры, еврокомиссары и спикеры парламентов ЕС, чтобы стать буквально живым щитом для Зеленского и подельников, и об этой нехитрой стратегии почти прямо говорил министр Кулеба. После начала СВО они уже везли с собой деньги, оружие и злое антироссийское слово. Со второй половины прошлого года слов стало больше, чем денег, а теперь они элементарно хотят понять, что происходит, и стоит ли украинский голем вложенных евро и понесенных экономикой ЕС потерь.

Для Борреля, одного из самых яростных европейских русофобов, это понимание особенно важно. Последнюю дозу помощи Украине, лоббируемую им, европейцы согласовывали с большим трудом, задавали брюссельским бюрократам неприятные вопросы, вели себя экономно и эгоистично. Хуже того, вспомнили о демократических свободах, развитии парламентаризма и защите меньшинств, обусловив наличием именно этих ценностей на Украине ежемесячные выплаты в 1,02 миллиарда евро. Если их зияющее отсутствие станет всем заметно, личные политические перспективы Борреля и его Партии европейский социалистов (ПЕС) на предстоящих в июне выборах Европарламента окажутся совсем не очевидными.