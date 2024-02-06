Стало известно о новом нападении на судно у берегов Йемена

Британские военно-морские силы (ВМС) сообщили о новом нападении неизвестных на судно у берегов Йемена. Об этом пишет ТАСС.

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До этого Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС сообщило, что британский корабль был атакован в 57 морских милях (105,5 км) к западу от йеменского порта Ходейда.

Отмечается, что с левой стороны от корабля выпустили снаряд. Он пронесся над мостиком, причинив незначительные повреждения остеклению. Никто не пострадал, судно продолжило путь.

Центральное командование ВС США в свою очередь сообщало, что американские военные нанесли новый удар по территории Йемена — целью атаки стали надводные дроны мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".