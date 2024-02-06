ЕС намерен «поглотить» ВСУ после окончания спецоперации

Евросоюз планирует после СВО сделать Вооруженные силы Украины (ВСУ) частью собственной военной армии и интегрировать украинскую военную промышленность. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ura.Ru

"Глядя в будущее, мы должны рассматривать украинские вооруженные силы как часть наших военных возможностей, мы должны думать об украинской промышленности как о части нашей собственной военной промышленности", - сказала она. ТАСС