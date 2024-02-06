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Глава ЕК заявила о планах сделать ВСУ «частью собственных возможностей»

Евросоюз планирует после СВО сделать Вооруженные силы Украины (ВСУ) частью собственной военной армии и интегрировать украинскую военную промышленность. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ura.Ru

"Глядя в будущее, мы должны рассматривать украинские вооруженные силы как часть наших военных возможностей, мы должны думать об украинской промышленности как о части нашей собственной военной промышленности", - сказала она. ТАСС

При этом американская газета The New York Times ранее сообщила, что ВСУ из-за нехватки людей и боеприпасов «отдали инициативу» российским силам. RT на русском

ЕС намерен «поглотить» ВСУ после окончания спецоперации
© РИА Новости
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