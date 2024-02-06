В США решили депортировать прилетевшего без паспорта россиянина

Суд в США приговорил 46-летнего гражданина России и Израиля Сергея Очигаву, прилетевшего в Лос-Анджелес без документов на борту Scandinavian Airlines, к 93 дням лишения свободы и возмещению 2 тыс. 174 долларов авиакомпании. Мужчина будет депортирован, а до тех пор останется под стражей иммиграционной службы.

Обвинение просило для Очигавы, у которого есть докторская степень, шесть месяцев ареста, поскольку тот «не раскаялся» в своем поведении. При этом мотивов россиянина суд так и не смог установить. Срок, назначенный судом, Очигава уже отбыл в ожидании решения по своему делу, пишет РБК со ссылкой на Los Angeles Times.

Мужчина, как сообщила сторона защиты, пережил «ряд личных трагедий» и заверила, что у Очигавы нет криминального пришлого.

По данным суда, Очигава вошел в терминал аэропорта Копенгагена вслед за другим туристом, сделав вид, что сканирует талон.

Сотрудники воздушной гавани заметили его и предписали ждать в терминале, однако мужчина проскользнул через выход на посадку за одним из пассажиров и занял свободное место в самолете.