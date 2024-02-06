Новый премьер-министр Казахстана обозначил главные задачи правительства

Назначенный сегодня премьер-министром Казахстана Олжас Бектенов заявил, что главной задачей правительства будет принятие мер «для стимулирования отечественного производства». Его слова приводит РИА Новости.

Бектенов подчеркнул, что перед правительством стоят задачи по поддержке отечественного бизнеса и увеличению доли производимой в Казахстане продукции. При этом экономике нужно придать новый импульс, уверен политик.

«Будет акцент делаться на такие важные отрасли экономики как промышленность, нефть (…) Очень важно оптимально и эффективно использовать потенциал сферы сельского хозяйства, также будем активно работать и по обеспечению водными ресурсами, по энергосбережению», - пояснил Бектенов.

Одним из приоритетных направлений он обозначил также и развитие сферы транспортно-логической цепи.

5 февраля правительство Казахстана ушло в отставку в полном составе - вместе с премьером Алиханом Смаиловым, получившим свой пост два года назад. Временно исполняющим обязанности премьера стал Роман Скляр.