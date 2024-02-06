Президент Грузии обвинила правящую партию в связях с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о том, что правящая партия «Грузинская мечта» ведет «антизападную пропаганду» и устанавливает тесные связи с Россией. Ее слова приводит РИА Новости.

Такое заявление глава государства сделала в ходе выступления в парламенте с годовым отчетом. Этот отчет Саломе Зурабишвили озвучивает последний раз на посту президента, так как срок ее полномочий истекает осенью 2024 года.

«В масштабах государства ведется антизападная и псевдонациональная пропаганда, поощрение пророссийских групп, их финансирование, участились кибератаки на государственные институты - это намек на то, что нам стоит ожидать от выборов», - заявила глава государства.

Она также высказала мнение, что массовая иммиграция россиян в Грузию также относится к гибридной войне, так как «увеличила зависимость страны от российских денег и рынков».

При этом Зурабишвили обвинила правящую партию в провокациях, которыми она считает восстановление авиасообщения с Россией и вход российского круизного лайнера в Батуми.

В свою очередь члены правящей партии «Грузинская мечта» отказались приветствовать президента Грузии стоя, заявив ранее, что не считают ее легитимным лидером, так как, по их мнению, Зурабишвили нарушила конституцию страны.

Ранее депутаты парламента от правящей партии «Грузинская мечта» начали процедуру импичмента против Саломе Зурабишвили после того, как она провела встречу с лидерами стран Евросоюза. При этом президент не получила предварительное разрешение со стороны парламента Грузии, что является нарушением грузинской конституции.