$91.24+0.5898.23-0.42
Войти в почту

Глава Евросовета призвал Вашингтон разблокировать средства для Киева

Глава Евросовета Шарль Мишель, выступая в Европарламенте, призвал Конгресс США разблокировать $60 миллиардов помощи Украине. Газета.Ru

«Я хочу воспользоваться этим моментом, чтобы вместе с вами призвать палату представителей в США как можно скорее разблокировать $60 млрд, необходимые для гарантии финансовой стабильности Украины», — заявил Мишель. RT на русском

По его словам, это решение является «посланием для тех, кто, как и мы, верит в демократические ценности и свободу», а также партнерам Евросоюза по помощи Киеву. Lenta.ru

Глава Евросовета призвал Вашингтон разблокировать средства для Киева
© globallookpress.com
В мире
Шарль Мишель
Европейский совет
Европарламент
Конгресс США
ЕС
Обзор медиа
Вашингтон
Киев
Украина