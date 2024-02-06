Глава Евросовета призвал Вашингтон разблокировать средства для Киева

«Я хочу воспользоваться этим моментом, чтобы вместе с вами призвать палату представителей в США как можно скорее разблокировать $60 млрд, необходимые для гарантии финансовой стабильности Украины», — заявил Мишель. RT на русском

По его словам, это решение является «посланием для тех, кто, как и мы, верит в демократические ценности и свободу», а также партнерам Евросоюза по помощи Киеву. Lenta.ru