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Глава МАГАТЭ запланировал поездку в Иран

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует поехать в Тегеран в феврале или марте, чтобы обсудить иранскую ядерную программу. Об этом глава агентства рассказал в эфире радио RFI.

Глава МАГАТЭ запланировал поездку в Иран
© Lenta.ru

«Я надеюсь посетить Тегеран в течение ближайшего месяца, возможно в марте, чтобы вернуть этот диалог "на рельсы", поскольку ситуация на Ближнем Востоке крайне опасная», — прокомментировал он возможность своей поездки.

Гросси отметил, что «нельзя исключать» вероятность достижения Ираном прогресса в ядерной программе и обогащении урана.

Ранее стало известно, что директор МАГАТЭ на следующей неделе посетит РФ.

«На следующей неделе я буду находиться в России», — заявил Гросси.

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