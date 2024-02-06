Посольство Украины в Грузии призвало не политизировать дело о взрывчатке

Посольство Украины готово работать совместно с властями Грузией по делу о попытке провоза взрывчатки в Россию и выявлению «реальных организаторов». Об этом со ссылкой на заявление диппредставительства пишет ТАСС.

Ранее специальные службы Грузии конфисковали 14 кг взрывчатого вещества, которое украинский гражданин перевозил из Одессы в Воронеж. В Службе госбезопасности Грузии накануне пояснили, что к перевозке взрывчатки были причастны граждане Грузии, Украины, Армении. А сам процесс был организован Украиной.

При этом спецслужбы не исключают, что организаторы перевозки взрывчатки планировали устроить теракты и на грузинской территории, так как часть груза должна была быть доставлена по одному из адресов в Тбилиси.

В посольстве Украины заявили, что проверяют информацию, озвученную Службой государственной безопасности Грузии.

«Выясняются все обстоятельства, особенно то, что касается, как было заявлено, причастности граждан Украины к противоправной деятельности. Посольство рассчитывает, что грузинская сторона воздержится от политизации этого дела. Выражаем заинтересованность и готовность к конструктивному взаимодействию», - говорится в заявлении украинских дипломатов.