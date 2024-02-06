Европейский союз планирует выделить Украине первый транш из пакета помощи на €50 млрд в марте этого года. Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X.

Согласие членов ЕС предоставить Украине эту сумму, по словам Ляйен, стал важным шагом вперед.

Глава ЕК подчеркнула, что Европа верна своему слову и продолжит предоставлять критически необходимое финансирование своему партнеру и будущему члену ЕС.

«Планируем начать выплаты в марте», — написала фон дер Ляйен.

Лидеры стран Евросоюза на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере €50 млрд, но поставили определенные условия. Среди них — соблюдение демократических принципов и прав человека, включая меньшинства, а также верховенство закона.