В странах Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины, пишет европейское издание газеты Politico. Деловая газета "Взгляд"

По данным газеты, еще одним негативным результатом подобного решения может стать потеря привлекательности Евросоюза как площадки для инвестиций. Как заявил изданию неназванный европейский дипломат, все обеспокоены потенциальными последствиями конфискации активов, поскольку подобное решение может привести к "непредсказуемой ситуации". ТАСС