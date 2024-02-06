В Германии назвали причину конфликта Зеленского и Залужного

Научный сотрудник Фонда науки и политики в Берлине, отставной немецкий полковник Вольфганг Рихтер предположил, что конфликт между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным произошел из-за утраченных территорий и возможностей вооруженных сил. Газета.Ru

Так, пока Зеленский сфокусирован на возвращении утраченных территорий и границ 1991 года, Залужный считает это полной иллюзией, пояснил Рихтер. Российская газета