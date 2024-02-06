Глава МАГАТЭ проведет переговоры в Москве

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отправляется в Россию, чтобы на следующей неделе провести переговоры о дальнейшем сотрудничестве по Запорожской атомной электростанции. ТАСС
«Необходим диалог [между представителями МАГАТЭ, Украины и России], поэтому на следующей неделе я буду находиться в России», — заявил глава агентства. Lenta.ru
28 января официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Рафаэль Гросси запланировал визит в Россию. По ее словам, глава МАГАТЭ в том числе приедет на Запорожскую АЭС. Газета.Ru