Шольц обратился к Конгрессу США и призвал выделить помощь Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц в преддверии своего визита в США обратился к американскому Конгрессу и призвал согласовать законопроект о помощи Украине. Об этом сообщает Die Zeit.

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«Я очень надеюсь, что Соединенные Штаты и американский Конгресс вскоре примут решение сделать необходимую поддержку финансово возможной», — сказал немецкий политик.

По его словам, Россия надеется на то, что в какой-то момент западные союзники перестанут поддерживать Украину, поэтому США и Европа должны внести настолько большой вклад, чтобы этот расчет российской стороны не сработал.