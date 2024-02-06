В Сети высмеяли Шольца из-за заявления об Украине
Читатели немецкой газеты Die Zeit раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца, который ранее призвал американский конгресс обеспечить военную поддержку Украины, сообщает РИА Новости.
«Я очень надеюсь, что США и американский Конгресс в ближайшее время примут решение о предоставлении необходимой финансовой поддержки», — сказал глава немецкого правительства после встречи с премьером Франции Габриэлем Атталем.
«Они просто ждали этого. Со ста метров можно увидеть, что этот призыв предназначен только для внутреннего потребителя, и это делает его смешным», — заявил читатель издания.
«Кто, черт побери, такой Шольц?», – задался вопросом Sparkiy.
«Шольц? Кто такой Шольц? Ох, канцлер Германии, в самом деле?», – написал rueck.
Пользователь signature5 считает, что США с их ВВП и военными не заинтересованы в запросах Шольца. Это также не помогает в американской внутренней политике.
«Как должен голосовать парламентарий, который за одно и против другого?», – указал Sieger der Herzen.
4 февраля Сенат США представил проект закона о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту американских границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроект предлагает выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 миллиарда — на поддержку Киева.