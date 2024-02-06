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В Сети высмеяли Шольца из-за заявления об Украине

Читатели немецкой газеты Die Zeit раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца, который ранее призвал американский конгресс обеспечить военную поддержку Украины, сообщает РИА Новости.

В Сети высмеяли Шольца из-за заявления об Украине
© РИА Новости

Перед поездкой в США Шольц призвал союзников не ослаблять поддержку Киева.

«Я очень надеюсь, что США и американский Конгресс в ближайшее время примут решение о предоставлении необходимой финансовой поддержки», — сказал глава немецкого правительства после встречи с премьером Франции Габриэлем Атталем.

«Они просто ждали этого. Со ста метров можно увидеть, что этот призыв предназначен только для внутреннего потребителя, и это делает его смешным», — заявил читатель издания.

«Кто, черт побери, такой Шольц?», – задался вопросом Sparkiy.

«Шольц? Кто такой Шольц? Ох, канцлер Германии, в самом деле?», – написал rueck.

Пользователь signature5 считает, что США с их ВВП и военными не заинтересованы в запросах Шольца. Это также не помогает в американской внутренней политике.

«Как должен голосовать парламентарий, который за одно и против другого?», – указал Sieger der Herzen.

4 февраля Сенат США представил проект закона о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту американских границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроект предлагает выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 миллиарда — на поддержку Киева.

"Конца этому не видно". Шольц — о конфликте на Украине

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