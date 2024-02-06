В Британии заявили о готовности отразить нападение со стороны РФ

"Да. Гарантировать нашу общую безопасность - моя работа", - сказал премьер-министр, отвечая на вопрос, готово ли королевство дать отпор России, если та "направит свои орудия" на Великобританию. "Считаю ли я, что мы хорошо защищены и достаточно инвестировали в оборону? Да, мы находимся на втором месте в НАТО по объемам оборонных расходов," - добавил Сунак.