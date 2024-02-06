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Маск жестко высказался о политике администрации Байдена

Администрация американского президента Джо Байдена вместо охраны границ «расстилает красную дорожку», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление предпринимателя из США Илона Маска.

Маск жестко высказался о политике администрации Байдена
© ТАСС

Он заявил об этом после обнародованного проекта закона Сената по помощи Украине и охране американской границы.

«Вместо того, чтобы охранять границы, эта администрация и многие штаты расстилают красную дорожку [для нелегальных мигрантов], — указал миллиардер.

5 февраля Сенат США представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану американских границ, помощь Украине и Израилю. Всего предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы предполагается направить 20,2 миллиарда долларов.

Законопроект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил экс-президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за законопроект, который он назвал «чудовищным».

В США раскритиковали Трампа за нежелание помогать Украине

По словам спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, инициатива обречена на провал.

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