Маск жестко высказался о политике администрации Байдена

Администрация американского президента Джо Байдена вместо охраны границ «расстилает красную дорожку», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление предпринимателя из США Илона Маска.

Он заявил об этом после обнародованного проекта закона Сената по помощи Украине и охране американской границы.

«Вместо того, чтобы охранять границы, эта администрация и многие штаты расстилают красную дорожку [для нелегальных мигрантов], — указал миллиардер.

5 февраля Сенат США представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану американских границ, помощь Украине и Израилю. Всего предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы предполагается направить 20,2 миллиарда долларов.

Законопроект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил экс-президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за законопроект, который он назвал «чудовищным».