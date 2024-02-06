Байден наложил вето на законопроект о помощи Израилю без Украины

«Если бы президенту был представлен этот законопроект, он наложил бы вето. Администрация призывает обе палаты Конгресса отвергнуть политическую уловку и как можно скорее направить на стол президента двухпартийный законопроект о выделении дополнительных ассигнований на нужды национальной безопасности,» — говорится в сообщении.