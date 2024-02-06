Трамп раскритиковал законопроект о помощи Украине и рассказал о катастрофе в США

Бывший американский лидер Дональд Трамп раскритиковал законопроект Сената США, объединяющий помощь Киеву, Израилю и выделение средств на охрану американских границ, сообщает РИА Новости.

Политик назвал документ «катастрофой» и уловкой демократов. Экс-президент при этом выразил поддержку спикеру палаты представителей Майку Джонсону, также ранее раскритиковавшему проект закона. Трамп не исключил, что спикер проделает «очень хорошую работу».

«Этот законопроект возлагает вину на республиканцев. Это уловка», — заявил бывший глава Белого дома.

Он напомнил, что согласно предложенной инициативе, граница США будет закрыта для мигрантов, когда число нелегалов на протяжении недели превышает 5 тысяч в день.

«Я подумал, что это опечатка», — указал Трамп.

Он считает, что только дурак или радикальный левый демократ проголосует за «чудовищный» законопроект, представленный Сенатом.

По словам спикера Палаты представителей Майка Джонсона, предложенный документ «хуже, чем ожидалось», а инициатива обречена на провал.