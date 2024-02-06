В Госдепе США высказались об ударах ВСУ по Лисичанску

Госдеп: США в курсе данных об ударах ВСУ по Лисичанску, но не могут их проверить
Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Вашингтон осведомлён о сообщениях относительно ударов ВСУ по Лисичанску, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, однако не в состоянии их проверить.
«Я видел эти сообщения… Однако у нас нет возможности независимо проверить данную информацию», — цитирует его РИА Новости.
Кроме того, Патель подчеркнул, что американское правительство не доверяет «звучащим из Москвы утверждениям» и считает их недостоверными.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар ВСУ по Лисичанску.
Также Россия запросила заседание СБ ООН из-за удара ВСУ по Лисичанску.