В Госдепе США высказались об ударах ВСУ по Лисичанску

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Вашингтон осведомлён о сообщениях относительно ударов ВСУ по Лисичанску, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, однако не в состоянии их проверить.