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Госдеп: США в курсе данных об ударах ВСУ по Лисичанску, но не могут их проверить

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Вашингтон осведомлён о сообщениях относительно ударов ВСУ по Лисичанску, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, однако не в состоянии их проверить.

В Госдепе США высказались об ударах ВСУ по Лисичанску
© РИА Новости

«Я видел эти сообщения… Однако у нас нет возможности независимо проверить данную информацию», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, Патель подчеркнул, что американское правительство не доверяет «звучащим из Москвы утверждениям» и считает их недостоверными.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар ВСУ по Лисичанску.

Также Россия запросила заседание СБ ООН из-за удара ВСУ по Лисичанску.

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