Шольц высказался о завершении конфликта на Украине

Завершения конфликта вокруг Украины в настоящее время «не видно», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление немецкого канцлера Олафа Шольца.

По его словам, Европа должна продолжать оказывать помощь Киеву. Политик считает хорошим знаком тот факт, что «Евросовет недавно утвердил средства для бюджетной поддержки Украины на ближайшие несколько лет».

Как указал канцлер, в этом году ФРГ выделит более 7 млрд евро на поставки вооружения Украине. Берлин будет давать деньги Киеву до тех пор, «пока это необходимо».