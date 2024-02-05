"Конца этому не видно". Шольц — о конфликте на Украине

Сложно предсказать, когда завершится конфликт на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, Шольц рассказал о ситуации на Украине в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем.

«Россия почти два года ведет боевые действия против Украины и конца этому не видно», — отметил канцлер.

По мнению Шольца, утверждение Евросоветом решения о направлении средств Украине является хорошим знаком.