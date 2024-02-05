Париж заявил о намерении наращивать военную помощь Киеву

Франция намерена и дальше наращивать помощь Украине , не только финансовую, но и военную. Такое заявление сделал премьер-министр страны Габриэль Атталь, передает «РИА Новости».

Он напомнил, что в настоящее время Париж уже поставляет Украине «вооружения последнего поколения», в том числе ракеты Scalp, гаубицы Caesar, бронемашины AMX-10 RC и бомбы AASM.

«Наша поддержка, очевидно, будет расширена: не только в плане выделения финансовых средств, но и в плане типа вооружений», — добавил Атталь.

При этом он отметил, что помощь Франции Киева направлена только на то, чтобы «украинцы могли себя защищать». Отвечая на вопрос о критике в адрес Парижа из-за недостаточного объема помощи Украине, он указал, что есть разница в сумме оказываемой помощи и типов поставляемых вооружений.