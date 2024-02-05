Госдеп США отказался комментировать данные о сбитии Ил-76 с помощью ЗРК Patriot

В США отказались комментировать данные об уничтожении Ил-76 с помощью ЗРК Patriot
Госдеп США отказался комментировать информацию об уничтожении Ил-76 с украинскими военнопленными на борту с помощью американского ЗРК Patriot, переадресовав этот вопрос Киеву. Об этом сообщает ТАСС.
Замруководителя пресс-службы Госдепа Веданта Патела на регулярном брифинге для журналистов попросили прокомментировать сведения о том, что ВСУ сбили Ил-76 с помощью ЗРК Patriot. Однако он не стал ничего говорить на этот счет, заявив, что на этот счет должны высказываться «партнеры на Украине».
Напомним, что 24 января ВСУ сбили над Белгородской область военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных для обмена. Кроме того на борту находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли. После экспертизы и анализа данных черных ящиков было установлено, что самолет был сбит с помощью американского ЗРК Patriot.