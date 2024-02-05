Госдеп США отказался комментировать данные о сбитии Ил-76 с помощью ЗРК Patriot

Госдеп США отказался комментировать информацию об уничтожении Ил-76 с украинскими военнопленными на борту с помощью американского ЗРК Patriot, переадресовав этот вопрос Киеву. Об этом сообщает ТАСС.

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Замруководителя пресс-службы Госдепа Веданта Патела на регулярном брифинге для журналистов попросили прокомментировать сведения о том, что ВСУ сбили Ил-76 с помощью ЗРК Patriot. Однако он не стал ничего говорить на этот счет, заявив, что на этот счет должны высказываться «партнеры на Украине».