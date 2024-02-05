Омбудсмен Украины не ответил на запрос Москальковой о сбитом Ил-76

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что украинский коллега Дмитрий Лубинец не ответил на ее запрос о сбитом Ил-76, что свидетельствует о "преступном безразличии украинской стороны к жизням беззащитных людей".

В своем телеграм-канале Москалькова сообщила, что после того, как произошло "беспрецедентное по своей жестокости и циничности" уничтожение транспортного самолета ИЛ-76, перевозившего 65 украинских военнопленных для их обмена, к ней с рядом вопросов обратился украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Москалькова отметила, что тоже обратилась к нему по вопросу "предоставления информации о ракетных обстрелах Белгорода украинскими вооруженными формировании в тот день".

"С момента направления письма прошло достаточно времени, однако ответ на поставленный вопрос до настоящего время так и не поступил. Такая позиция украинской стороны свидетельствует о ее преступном безразличии к жизням беззащитных людей", - написала Москалькова.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит над территорией Белгородской области 24 января. На его борту были 74 человека, в том числе 65 украинских пленных, направлявшихся на обмен. Все они погибли. В Минобороны РФ назвали произошедшее терактом, отметив, что Киев знал о перевозке украинских граждан.