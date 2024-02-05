Депутатов Рады предложили отправлять в командировку на фронт
Бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков предложил на месяц отправлять парламентариев на поле боя в рамках рабочей командировки. Статью экс-законодателя, в которой описана соответствующая инициатива, опубликовало издание "Украинская правда".
Разумков подчеркнул, что речь идет о народных депутатах в возрасте до 60 лет. При этом решение об их командировке на фронт должен принимать главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.
"Мы предлагаем отправлять депутатов в командировку на фронт. Чтобы каждый депутат был направлен на месяц в распоряжение в определенную бригаду в зону боевых действий", — говорится в публикации.
Экс-спикер Рады добавил, что после прибытия в зону боевых действий парламентарии должны выполнять функции в соответствии со своей военно-учетной специальностью.
По словам автора статьи, в одно и то же время на поле боя могут быть отправлены не более 30 депутатов. В противном случае работа законодательного органа окажется парализована, пояснил он.
3 февраля на рассмотрение в украинский парламент был внесен альтернативный законопроект о мобилизации. Автором документа стал депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу. Он заявил, что предложенный до этого правительством законопроект предполагает "усиление рабовладения" на территории страны.