Демократы заявили об исчезновении Украины без помощи США

Украина может исчезнуть без помощи от США. Об этом в эфире телеканала Чак Шумер.

По его словам, республиканцы не поддержат законопроект Сената США на цели национальной безопасности, частью которого является финансовая помощь Киеву, Израилю и выделение средств на охрану американских границ, поскольку будут ждать возвращения бывшего президента страны Дональда Трампа в Белый дом.

«Слишком многие республиканцы, включая спикера [Палаты представителей Майка] Джонсона [очень] боятся Дональда Трампа, который говорит, — давайте подождем, пока я не стану президентом, на что потребуется не меньше года», — объяснил Шумер.

Демократ предупредил, что США сейчас находятся в «поворотной точке истории», поэтому за время ожидания Трампа ситуация на границе также можно значительно ухудшиться.