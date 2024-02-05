Правительство Нидерландов хочет полностью отказаться от Facebook

Власти Нидерландов обсуждают полный отказ от Facebook (деятельность в РФ запрещена) из-за волнений о том, как платформа обеспечивает безопасность данных, сообщает De Telegraaf со ссылкой на источники. По данным газеты, переговоры с материнской компанией Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) не привели к желаемым результатам, поэтому правительство начало подготовку к запрету соцсети.

В то же время статс-секретарь МВД и по делам королевства Александра ван Хуффелен подтвердила, что власти уже на протяжении многих лет обеспокоены, как Facebook обрабатывает конфиденциальные данные. По ее словам, в 2017 году было установлено, что соцсеть нарушает соответствующий закон в областях информирования пользователей и обработке конфиденциальных данных.

В 2017 году Управление по защите данных Нидерландов обнаружило, что Facebook нарушает закон о конфиденциальности в двух областях: информировании пользователей и обработке конфиденциальных данных. Затем Meta внесла коррективы, — сказала она.

Как отмечает издание, изменения не решили проблему, и к тому моменту появились новые вопросы, решить которые не удалось. Власти обратились в управление по защите данных за рекомендациями о том, безопасно ли дальнейшее использование платформы. По информации газеты, рекомендацию должны дать в ближайшее время, при этом правительство уже нацелено на то, чтобы запретить Facebook.