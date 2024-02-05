Боррель призвал ЕС прекратить экспорт снарядов в третьи страны ради Украины

"Помимо 520 тыс. снарядов, которые мы даем Украине бесплатно, наша индустрия также производит много для экспорта на Украину. Поставки - это и передача в дар, и продажа. И мы продаем на коммерческой основе Украине огромное количество снарядов", - добавил он.