Трамп: за сенатский проект по Украине проголосует «только дурак»

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что только "дурак или радикальный левый демократ" проголосует за "чудовищный" законопроект, представленный американским сенатом для помощи Украине и охраны американской границы. Об этом сообщает РИА Новости.

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По мнению Трампа, новая версия документа является "великим подарком демократам" и пожеланием плохого для Республиканской партии.

Он подчеркнул, что США необходим отдельный законопроект о границах и иммиграции, он не должен быть привязан к иностранной помощи.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что сделка в американском сенате по предоставлению Украине помощи в размере $60 млрд "застрянет" на уровне палаты представителей по крайней мере до конца февраля.