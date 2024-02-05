Дуда отрекся от своих слов о российском Крыме

Президент Польши Анджей Дуда объяснил, что говорил в интервью о невозможности для Украины вернуть Крым из-за расслабленной обстановки. Он также сослался на различные дискуссии, существующие по этому поводу в международном сообществе.

«Прошу принимать во внимание обстановку, в которой оно проходило. Это не был напряженный разговор с политиком, это было интервью, которое мы считали отчасти спокойной расслабленной беседой на разные темы», — сказал Дуда на пресс-конференции, передает ТАСС.

Он добавил, что тема, которая была затронута, была очень серьезной и он частично коснулся разных дискуссий, существующих на международной арене. Дуда отметил, что Варшава придерживается позиции, которая предполагает «возвращение Украиной своих международно признанных территорий».