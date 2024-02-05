Больше трети граждан Эстонии не одобрили прием украинских беженцев

«63 процента поддерживают прием военных беженцев с Украины, 30 процентов выступают против, а 7 процентов затруднились с ответом. За год поддержка приема украинских беженцев снизилась на 10 процентных пунктов, а доля выступающих против увеличилась на 9 процентных пунктов», — отмечается в сообщении.