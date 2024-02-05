Власти Техаса заявили об усилении контроля над границей с Мексикой

Эбботт напомнил, что ранее власти Техаса установили контроль над пропускным пунктом в городе Игл-Пасс. Данная мера, по его словам, позволила сократить незаконное пересечение границы с «нескольких тысяч до трех человек».

Напомним, что в январе Верховный суд США постановил убрать проволочное ограждение на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное для борьбы с наплывом мигрантов. При этом Национальная гвардия штата не пустила на свою территорию сотрудников пограничной службы, которые должны были перерезать проволоку. До этого в Техасе не раз обвиняли Белый дом в «недостаточной» охране границы и росте нелегальных мигрантов. В итоге власти штата даже начали высылать их на автобусах в другие американские города.