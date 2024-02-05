Израиль обстрелял гуманитарный конвой в секторе Газа

Директор по делам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа Томас Уайт заявил, что гуманитарный конвой организации был обстрелян со стороны израильских Военно-морских сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Томаса в соцсетях.

По его словам, конвой должен был доставить продовольствие на север сектора Газа. Томас также добавил, что в ходе атаки никто не пострадал.

«Сегодня утром колонна с продовольствием, ожидавшая отправки на север сектора Газа, была обстреляна израильскими ВМС, к счастью, никто не пострадал», — рассказал он.