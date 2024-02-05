Боррель сообщил, против каких компаний РФ введут санкции

Евросоюз в рамках готовящегося 13-го санкционного пакета против России введет ограничительные меры в отношении компаний из разных стран, которые, по мнению сообщества, участвуют в обходе санкций против Москвы. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Варшаве, которую транслировали пресс-службы Еврокомиссии.