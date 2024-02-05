В Раде предупредили, что увольнение Залужного расколет Украину
Увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного спровоцирует раскол в украинском обществе. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.
«Нужно понимать, что смещение Залужного приведет к расколу общества», – заявил Костенко.
Депутат Верховной рады напомнил, что Владимир Зеленский и его команда критиковали главнокомандующего ВСУ за его слова о том, что ситуация на фронте зашла в тупик. Однако спустя некоторое время команда главаря киевского режима все же признала всю сложность обстановки.
5 февраля Владимир Зеленский сообщил в эфире итальянского телеканала Rai1, что действительно размышляет об увольнении Валерия Залужного. По данным «Украинской правды», вместе с командующим Зеленский планирует отправить в отставку главу штаба Сергея Шапталу. Замена высшего командного состава ВСУ может произойти уже на этой неделе.