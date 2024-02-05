Увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного спровоцирует раскол в украинском обществе. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

«Нужно понимать, что смещение Залужного приведет к расколу общества», – заявил Костенко.

Депутат Верховной рады напомнил, что Владимир Зеленский и его команда критиковали главнокомандующего ВСУ за его слова о том, что ситуация на фронте зашла в тупик. Однако спустя некоторое время команда главаря киевского режима все же признала всю сложность обстановки.