В Германии провалилась программа трудоустройства украинцев

В ноябре 2023 года министр труда Германии Хубертус Хайль запустил программу Job Turbo, призванную помочь украинским беженцам с трудоустройством. Как сообщает Bild, программа пока не принесла результатов: в среднем за год работу в Германии смогли найти только 1,2 процента безработных украинок и 2,4 процента украинцев.

По мнению представителя службы занятости Даниэля Терценбаха, главной причиной провала стала «слабая экономика Германии». Кроме того, украинки часто не могут найти работу из-за необходимости присматривать за детьми.

Количество украинцев трудоспособного возраст выросло в Германии в 2023 году на 50 тысяч, поскольку в страну приехало еще больше беженцев. По данным Федерального агентства занятости, в Германии проживают 835 тысяч украинцев в возрасте от 15 до 65 лет, 64 процента из них - женщины. По состоянию на январь 2024 года работу искали 417 546 украинцев.

Вместо льгот для беженцев украинцы в Германии имеют право на гражданские льготы. Немецкие партии призывают к тому, чтобы украинцам предоставлялись только льготы для просителей убежища, то есть максимум 410 евро (около 40 тысяч рублей) вместо 563 евро в месяц (около 55 тысяч рублей).

Осенью 2022 года более 20 немецких мэров обратились к главе МВД Германии с письмом, в котором заявили, что им больше негде размещать украинских беженцев, хотя людей прибывает все больше.