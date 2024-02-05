Душ за три минуты: в Каталонии объявили ЧС из-за экстремальной засухи

Власти Каталонии объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи, теперь муниципалитеты испанского региона обязаны не превышать норматив в 200 литров на жителя в день (речь идет об использовании воды и в частных, и в муниципальных целях). Об этом сообщает El Periódico.

В конце января 2024 года заполненность каталонских водохранилищ достигла рекордно низкого уровня в 16,1 процента.

В рамках чрезвычайного плана властей по борьбе с засухой людей будут штрафовать за полив сада, мытье автомобиля или наполнение бассейнов дома и на спортивных площадках. Мелкие правонарушения - к примеру, мытье автомобиля или полив сада на площади менее тысяч «квадратов» - будут наказывать штрафом в 750 евро (около 73 тысяч рублей). За наполнение бассейнов площадью более 300 квадратных метров оштрафуют уже на три тысячи евро (более 292 тысяч рублей).

Коммуны требуют, чтобы правительство вмешалось в туристический сектор и также ограничило количество литров воды, которую могут потреблять туристы.

Тренажерные залы объявили, что сократят количество открытых душевых на 25 процентов. В оставшихся душ можно будет принимать только в течение трех минут.

Ограничения затронут около шести миллионов испанцев.