Украинка Каролина Сиино отказалась от титула «Мисс Япония–2024»
Модель украинского происхождения Каролина Сиино, ставшая победительницей конкурса красоты «Мисс Япония–2024», отказалась от титула. Об этом пишет газета South China Morning Post.
По данным газеты, о решении девушки сообщила на своем сайте Ассоциация «Мисс Япония». Организаторы конкурса пояснили, что приняли просьбу Сиино.
Кроме того, ассоциация принесла «глубокие извинения» всем заинтересованным лицам и сообщила, что высшая награда конкурса останется вакантной до конца года.
Автор статьи отметил, что японцы выступали против решения судей, в стране разразился сильный скандал, корреспонденты ряда изданий тщательно изучили биографию модели и рассказали о ней читателям.
После того, как еженедельный журнал Shukan Bunshun опубликовал статью об отношениях Сиино с женатым влиятельным человеком, она приняла решение отказаться от титула, констатировал обозреватель.