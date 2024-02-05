Модель украинского происхождения Каролина Сиино, ставшая победительницей конкурса красоты «Мисс Япония–2024», отказалась от титула. Об этом пишет газета South China Morning Post.

По данным газеты, о решении девушки сообщила на своем сайте Ассоциация «Мисс Япония». Организаторы конкурса пояснили, что приняли просьбу Сиино.

Кроме того, ассоциация принесла «глубокие извинения» всем заинтересованным лицам и сообщила, что высшая награда конкурса останется вакантной до конца года.

Автор статьи отметил, что японцы выступали против решения судей, в стране разразился сильный скандал, корреспонденты ряда изданий тщательно изучили биографию модели и рассказали о ней читателям.